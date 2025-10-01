Meclis’in yeni yasama dönemine başlamasıyla birlikte milyonlarca Bağkur’lunun beklediği erken emeklilik konusu yeniden gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, prim günlerinin düşürülmesine yönelik sürecin teknik aşamada olduğunu söyledi.

YASA TEKLİFİ HAZIR DEĞİL

Güler, erken emeklilik düzenlemesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda henüz bir yasa teklifi olarak gündemimizde yok. Meclis’imiz yeni açılıyor. Çalışma Bakanlığı’mızın çalışma yaptığını biliyoruz. Bunun Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve diğer kurumların görüşleri alınmak suretiyle ortaya bir taslak geldiğinde gündeme alırız. Şu anda elimizde teknik olarak hazırlanmış bir kanun metni teklifi yok."

TEKNİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülüp düşürülmeyeceği sorusuna yanıt veren Güler, çalışmaların sürdüğünü belirtti:

"Henüz teknik çalışma Çalışma Bakanlığımız tarafından devam ediyor. Çalışmayı tamamlayacak Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurumlarının görüşleri alınacak. Bütçe yükü ve emeklilik sistemine getireceği durum nedir? Bunu gördükten sonra bunun bir yasa teklifi haline gelmesi lazım ki ondan sonra hayata geçirilebilsin."

BÜTÇE TAKVİMİ AÇIKLANDI

Güler, 2026 yılı bütçesine ilişkin takvimi de paylaştı. Buna göre, 17 Ekim itibarıyla bütçe kanun teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulması, ekim sonu itibarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelere başlanması planlanıyor.

DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ DE MASADA

Kamuda çalışan kadınların doğum izinlerinin artırılmasına yönelik de çalışmalar yapıldığını belirten Güler, şu bilgileri verdi:

"Aile Bakanlığımızın bu konuda daha etkin düzenleme olabilmesi için toplumun her kesimi ile, kadın aile derneklerimiz, sivil toplum kuruluşları nezdinde görüş ve öneri aldılar. Teknik olarak çalışma yürütülüyor. Bunun kamu ayağının dışında bir de özel sektör ayağı var. Dengeyi iyi kurmamız lazım."

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, uygun görülmesi durumunda doğum izni düzenlemesi de yasa teklifi olarak gündeme gelebilecek.