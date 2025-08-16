Sağlık Bakanlığı, kanserle mücadele kapsamında yeni bir bilgilendirme uygulamasını devreye aldı. Açıklamada, kanserin hem dünyada hem de Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtilerek, erken teşhisin tedavi başarısını ve hastaların yaşam kalitesini artırdığı vurgulandı.

Bu doğrultuda daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar edilmesi ve taramalara katılımın artırılması amacıyla kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılacağı duyuruldu.

ÜCRETSİZ KANSER TARAMALARI

Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında belirlenen yaş gruplarına yönelik taramalar ücretsiz olarak sunuluyor. Buna göre:

40-69 yaş arası kadınlara iki yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması,

30-65 yaş arası kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması,

50-70 yaş arası kadın ve erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması yapılıyor.

Taramalar; Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve mobil tarama araçlarında ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor.

1 AYDA 15 MİLYON KİŞİYE MESAJ

Yeni uygulama kapsamında Sağlık Bakanlığı, meme kanseri taraması için yaklaşık 5,5 milyon kişiye, serviks kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon kişiye ve kolorektal kanser taraması için yaklaşık 6,5 milyon kişiye SMS gönderecek. Toplamda yaklaşık 15 milyon kişi bir ay boyunca kademeli şekilde bilgilendirilecek.

Mesajlarda, hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yolları ve en yakın sağlık kuruluşlarına ait bilgiler yer alacak. SMS gönderimi yapılacak kişiler, ilgili yaş gruplarındaki vatandaşlardan seçildi. Bu grupta daha önce kanser taramasına katılmış bireyler de bulunuyor.