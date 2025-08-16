Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolları başta olmak üzere tüm karayollarında hız sınırlarının belirlenmesinde kullanılan işaretlemeler yeniden değerlendirilecek. Trafik işaretlerinin konumu, görünürlüğü ve sürücüler üzerindeki etkileri dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılacak.

TRAFİK LEVHALARINDA STANDART UYGULAMA

Genelgede, Birleşmiş Milletler'in 2030'a kadar trafikteki can kayıplarını ve ciddi yaralanmaları yüzde 50 azaltma hedefi doğrultusunda 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan eylem planlarının uygulanmaya devam edileceği belirtildi.

Bu kapsamda, karayollarında kullanılan hız sınırı, hız sonu levhaları ve diğer işaretlemeler güncel standartlara uygunluk açısından gözden geçirilecek.

YAYA GEÇİTLERİ VE MESKUN MAHAL LEVHALARI İNCELENECEK

Meskun mahal dışında yer alan hemzemin yaya geçitlerinin, okul ve hastane bölgeleri gibi istisnalar dışında kaldırılması planlanıyor. Şehirlerarası karayollarındaki meskun mahal levhalarının konumları da yeniden değerlendirilecek.

GEREKSİZ TRAFİK LEVHALARI KALDIRILACAK

Yeni düzenlemeler kapsamında, trafik işaretlemeleri “trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır” ilkesiyle yeniden şekillendirilecek. Bu çerçevede gereksiz levhalar kaldırılacak, yol kullanıcılarının daha iyi algılayabileceği bir sistem kurulacak.

ALTYAPI DÜZENLEMELERİ YAPILACAK

Yolun yapısına, trafik yoğunluğuna ve yaya hareketliliğine göre işaretlemelerle düşürülen hız sınırları yeniden düzenlenecek. Hız sınırlamalarının kaldırılacağı kesimlerde ise yaya geçitlerinin kaldırılması, orta refüj açıklıklarının kapatılması gibi altyapı düzenlemeleri yapılacak.

SÜREÇ 31 ARALIK’A KADAR TAMAMLANACAK

Çalışmalar, İçişleri ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının koordinasyonunda; Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlıkları ile belediyeler tarafından yürütülecek. Öncelikli yollar için son tarih 1 Eylül, diğer yollar için ise 31 Aralık 2025 olarak belirlendi.