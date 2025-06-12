Haber, Haberler, Son Dakika Gelişmeler | Gaste24

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 1000 işçi işten atılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 1000 işçi işten atılıyor

Sosyal medya fenomenlerine kumar operasyonu

Sosyal medya fenomenlerine kumar operasyonu

Sanayide yıllık bazda artış aylıkta ise düşüş var

Sanayide yıllık bazda artış aylıkta ise düşüş var

Altın fiyatlarında yeniden hareketlilik var

Altın fiyatlarında yeniden hareketlilik var

"Ekonomi programı rüşdünü ispatladı"
Ekonomi

"Ekonomi programı rüşdünü ispatladı"

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı depremi
Spor

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı depremi

Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili gözaltılarda yeni gelişme
Gündem

Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili gözaltılarda yeni gelişme

Dünyanın en iyi beyin cerrahı Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
Gündem

Dünyanın en iyi beyin cerrahı Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

"Beklentiler iyileşiyor, güven artıyor"
Ekonomi

"Beklentiler iyileşiyor, güven artıyor"

Milli Takım'ın ikinci sınavı başarısız geçti
Spor

Milli Takım'ın ikinci sınavı başarısız geçti

Halk TV'nin sahibi hakkında yakalama kararı
Gündem

Halk TV'nin sahibi hakkında yakalama kararı

Herkes susacak onlar konuşacak
Spor

Herkes susacak onlar konuşacak

Dünya Bankası Türkiye tahminlerini yükseltti
Ekonomi

Dünya Bankası Türkiye tahminlerini yükseltti

'Merkez'den faiz indirimi sinyali
Ekonomi

'Merkez'den faiz indirimi sinyali

T
Türkiye tarihinin en büyük ihracat kalemi: 48 adet Kaan Uçağı

Türkiye tarihinin en büyük ihracat kalemi: 48 adet Kaan Uçağı

Fenerbahçe'de kombine kart fiyatları 10 bin liradan başlıyor

Fenerbahçe'de kombine kart fiyatları 10 bin liradan başlıyor

Gazete Manşetleri

Yeni Şafak
Yeni Şafak
Türkiye
Türkiye
Akşam
Akşam
Yeni Akit
Yeni Akit
Diriliş Postası
Diriliş Postası
Sözcü
Sözcü
Sabah
Sabah
Milliyet
Milliyet
Hürriyet
Hürriyet
Türkgün
Türkgün
Yeni Birlik
Yeni Birlik
Milat
Milat
Milli Gazete
Milli Gazete
Dünya
Dünya
Yeni Çağ
Yeni Çağ
Harbi Gazete
Harbi Gazete
Doğru Haber
Doğru Haber
Takvim
Takvim
Fotomaç
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Aydınlık
Aydınlık
Birgün
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Cumhuriyet
Cumhuriyet
Evrensel
Evrensel
Karar
Karar
Korkusuz
Korkusuz

SPOR

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı depremi
Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı depremi
Milli Takım'ın ikinci sınavı başarısız geçti
Milli Takım'ın ikinci sınavı başarısız geçti
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda herkes susacak onlar konuşacak
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda herkes susacak onlar konuşacak

EKONOMİ

"Ekonomi programı rüşdünü ispatladı"
"Ekonomi programı rüşdünü ispatladı"
Sanayide yıllık bazda artış aylıkta ise düşüş var
Sanayide yıllık bazda artış aylıkta ise düşüş var
Altın fiyatlarında yeniden hareketlilik var
Altın fiyatlarında yeniden hareketlilik var

MAGAZİN

İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na yalan tanıklıktan ceza
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na yalan tanıklıktan ceza
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Babası şikayetçi olmayınca tahliye oldu

KÜLTÜR SANAT

Gönüllülüğün sessiz kahramanı: Dr. Gülsen Ataseven’in hayatı kitaplaştırıldı
Gönüllülüğün sessiz kahramanı: Dr. Gülsen Ataseven’in hayatı kitaplaştırıldı
Yıldız Holding'in nadide koleksiyonu Ankaralıların ziyaretine açıldı
Yıldız Holding'in nadide koleksiyonu Ankaralıların ziyaretine açıldı
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SAĞLIK

Sabri Ülker Vakfı'ndan 'Sevimli Tabaklar'a ödül
Sabri Ülker Vakfı'ndan 'Sevimli Tabaklar'a ödül
Anne sütü ticaretine yasak geldi
Anne sütü ticaretine yasak geldi
Sabri Ülker Vakfı Eczacıları da unutmadı
Sabri Ülker Vakfı Eczacıları da unutmadı

BİLİM TEKNOLOJİ

Dört cep telefonu için piyasadan toplatma kararı
Dört cep telefonu için piyasadan toplatma kararı
Whatsapp'ta yabancı numaralı çağrılara dikkat
Whatsapp'ta yabancı numaralı çağrılara dikkat
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GÜNDEM

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 1000 işçi işten atılıyor
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