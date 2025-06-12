Haber, Haberler, Son Dakika Gelişmeler | Gaste24

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Bitlis
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Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
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Muğla
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Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
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Şanlıurfa
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Tekirdağ
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T
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Fenerbahçe'de kombine kart fiyatları 10 bin liradan başlıyor
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SPOR
Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı depremi
Milli Takım'ın ikinci sınavı başarısız geçti
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda herkes susacak onlar konuşacak
EKONOMİ
"Ekonomi programı rüşdünü ispatladı"
Sanayide yıllık bazda artış aylıkta ise düşüş var
Altın fiyatlarında yeniden hareketlilik var
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İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na yalan tanıklıktan ceza
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Gönüllülüğün sessiz kahramanı: Dr. Gülsen Ataseven’in hayatı kitaplaştırıldı
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Diyanet, ekipleriyle deprem bölgesinde
İstanbul'daki kazanın araç içi görüntüsü geldi
GÜNDEM
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 1000 işçi işten atılıyor
Sosyal medya fenomenlerine kumar operasyonu
"Ekonomi programı rüşdünü ispatladı"
Sanayide yıllık bazda artış aylıkta ise düşüş var
Altın fiyatlarında yeniden hareketlilik var
Kırmızı bültenle aranan 5 şüpheli yakalandı
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Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili gözaltılarda yeni gelişme
Türkiye tarihinin en büyük ihracat kalemi: 48 adet Kaan Uçağı
Dünyanın en iyi beyin cerrahı Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
"Beklentiler iyileşiyor, güven artıyor"
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