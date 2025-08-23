Yücel Çakmaklı, sinemaya adım attığı dönemde görmezden gelinen mütedeyyin kesimi beyaz perdeye taşıdı. Yeşilçam’da baskın olan kurucu ideolojinin dışına çıkan Çakmaklı, Milli Sinema yaklaşımını başlattı. Bu sayede Anadolu’nun inanç temelli yaşamı sinemada yer buldu.

Özellikle Birleşen Yollar, Kızım Ayşe, Oğlum Osman, Çok Sesli Bir Ölüm gibi yapımlar geniş kitlelere ulaştı. Şule Yüksel Şenler’in Huzur Sokağı kitabından uyarlanan Birleşen Yollar filminde Türkan Şoray ve İzzet Günay’ın başrolleri paylaşması büyük ses getirdi.

UNUTULMAZ YAPIMLARA İMZA ATTI

Çakmaklı, TRT için hazırladığı Kuruluş Osman dizisini dönemin en büyük prodüksiyonu olarak tanımladı. 1989 yılında çektiği Minyeli Abdullah, sinemadan uzaklaşan izleyiciyi yeniden salonlara çekti. Film, sinema salonlarında 750 binden fazla kişi tarafından izlendi.

1990'lı yıllarda TGRT için Kurdoğlu, Kanayan Yara Bosna, Bişri Hafi gibi yapımlar hazırlayan yönetmen, 2005 yılında Cumbadan Rumbaya ile son yönetmenlik deneyimini yaşadı.

ONURLANDIRILDI AMA KÜSKÜNLÜĞÜ VARDI

2008 yılında TBMM Üstün Hizmet Madalyası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Emek Ödülü ile onurlandırılan Çakmaklı, aynı yıl içinde İstanbul’un fethini sinemaya aktarmayı hayal ettiğini ancak bu hayalini gerçekleştiremeden vefat etti. Necip Fazıl Kısakürek’in hayatını filme almayı ise vasiyet olarak bıraktığı belirtildi.

- Oğlum Osman filminden

“BİZİMKİLER SİNEMAYI BATI'DAN İBARET GÖRDÜ”

Çakmaklı, vefatından birkaç ay önce Gaziantep Üniversitesi’nde katıldığı bir programda şu açıklamayı yaptı:

"Sinema, Batı toplumunun icadıydı ve bizimkiler de sinemayı batıdan öğrendiler. Batının filmlerine benzer filmler yapıyorlardı. Ancak toplumumuz böyle değildi. Kültür içerikli, hayat tarzı üzerine bir aşk filmi yapmak istedim. Şule Yüksel Şenler’in Huzur Sokağı romanı düşündüğüm aşk filmi için çok uygun geldi. Sinemaya uyarladım ve bu film ortaya çıktı."

SESSİZ BİR VEDA

Hayatının son döneminde projelerine destek bulmakta zorlanan Yücel Çakmaklı, değişen sinema anlayışı içinde kendine yer bulamadı. Yeni projeler planladıysa da, 2009 yılında aramızdan ayrıldı.