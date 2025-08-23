İsa Karakaş, SGK’nın Türkiye nüfusunun yüzde 99’una sağlık hizmeti sunduğunu belirtti. Özel hastanelerle yapılan sözleşmelerin vatandaşlara kaliteli ve erişilebilir hizmet sunmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Özel hastanelerin SGK'dan aldıkları ücretler dışında belirli sınırlar dahilinde ilave ücret talep edebildiğini aktaran Karakaş, bu sınırların aşılması durumunda SGK’nın denetim ve yaptırım yetkisini kullandığını vurguladı.

EK ÜCRET ALINAMAYACAK GRUPLAR

SGK’nın belirlediği mevzuata göre bazı kişilerden hiçbir sağlık hizmeti için ilave ücret talep edilemiyor. Bu kişiler şunlar:

Gazi ve şehit yakınları

Harp malulleri

İstiklal madalyası sahipleri

1005 sayılı kanun kapsamında şeref aylığı alan kişiler

Yukarıdaki kişilerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları

ACİL SERVİSTE ÜCRET YASAK

Karakaş, acil servislerde verilen tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu belirtti. Hastanın başvurusu sonrası 24 saat içinde stabilize edilip servise yatırılması veya başka bir hastaneye sevk edilmesi halinde sunulan hizmetlerden ücret alınamayacağı ifade edildi.

Ek ücret talep edilmeden önce “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu”nun hasta veya yakınına verilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

BELİRLİ TEDAVİLER TAMAMEN ÜCRETSİZ

SGK mevzuatına göre şu tedavi ve hizmetlerde hiçbir şekilde ilave ücret alınamıyor: