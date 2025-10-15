Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 673 milyon insan açlık tehdidi altında bulunuyor. Hızla artan nüfus, iklim krizinin etkileri, savaşlar ve ekonomik kırılganlıklar bu durumu derinleştiriyor. FAO, her yıl 16 Ekim’de kutlanan Dünya Gıda Günü ile bu tabloya dikkat çekiyor. Bu yılın teması ise “Daha İyi Gıdalar ve Daha İyi Bir Gelecek İçin El Ele” olarak belirlendi.

GIDA OKURYAZARLIĞI, SAĞLIKLI GELECEĞİN ANAHTARI

Sabri Ülker Vakfı, 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında yaptığı açıklamada, gıda okuryazarlığının toplum sağlığı üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Vakıf Başkanı Dr. Talat İçöz, dengeli beslenme alışkanlıklarının, doğru bilgi ve bilinçli tercihlerle şekillendiğini belirtti.

“Gıda okuryazarlığı, bireylerin yalnızca kendileri için değil, toplumun ve dünyamızın geleceği için de sorumluluk almaları anlamına geliyor” diyen İçöz, bu alandaki faaliyetlerinin Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC) iş birliğiyle yürütüldüğünü hatırlattı.

GIDA ETİKETİ, MEVSİMİNDE TÜKETİM VE PLANLI ALIŞVERİŞ

Vakıf, gıda okuryazarlığını artırmaya yönelik yürüttüğü faaliyetlerle etiket okuma, mevsiminde meyve-sebze tercihi, gıda israfını önleme, planlı alışveriş ve dengeli beslenme gibi konularda toplumu bilinçlendirmeye devam ediyor.

15 yıldır gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilimsel bilgileri toplumla paylaşan vakıf, bu çalışmaları bir toplumsal sorumluluk olarak sürdürüyor.

STRATEJİK ÇALIŞMALARLA FARKINDALIK HEDEFİ

Dr. Talat İçöz, EUFIC ile birlikte yürütülen Gıda Okuryazarlığı Araştırması’nın, toplumun beslenme ve sağlık okuryazarlığı düzeyini değerlendirmeyi amaçladığını belirtti. İçöz, “Bilimin rehberliğinde toplumun her kesiminde dengeli, güvenli ve sürdürülebilir beslenme kültürünün yaygınlaşması için çalışırken, gıda okuryazarlığını artırmayı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.