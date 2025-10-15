2014’te hizmete giren İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, otobüs firmalarını yeni çözümler üretmeye yöneltti. YHT’nin sunduğu hız ve konfor karşısında yolcu sayısında önemli düşüş yaşayan karayolu taşımacılığı, rotalarda değişikliğe giderek ekspres sefer modelini gündemine aldı.

İSTANBUL-İZMİR HATTI ÖRNEK ALINDI

Geçtiğimiz yıl başlatılan İstanbul-İzmir ekspres seferleri, yolculuk süresini kısaltması ve yolculardan olumlu geri dönüş almasıyla otobüs firmalarına örnek oldu. Bu modelin başarısı, İstanbul-Ankara hattına da taşınmasına zemin hazırladı.

KOCAELİ, SAKARYA, DÜZCE, BOLU VE BEYPAZARI LİSTE DIŞI

Kasım ayından itibaren İstanbul-Ankara arasında başlatılacak ekspres otobüs seferlerinde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Beypazarı durakları güzergâh dışında bırakılacak. Böylece iki şehir arasındaki yolculuk süresinin ciddi oranda kısaltılması hedefleniyor.

EKSPRES SEFERLER TOPLAM KONTENJANIN YÜZDE 50’SİNİ OLUŞTURACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları, İstanbul-Ankara seferlerini “normal” ve “ekspres” olmak üzere iki ayrı şekilde sunacak. Ekspres seferlerin toplam kontenjan içerisindeki oranı yaklaşık yüzde 50 olarak planlandı.

UYGULAMA AŞAMALI OLARAK BAŞLAYACAK

Ekspres güzergâh uygulaması ilk etapta yalnızca bazı otobüs firmaları tarafından hayata geçirilecek. Yolcu taleplerine göre bu sistemin yaygınlaştırılması da gündeme gelebilecek. Firmalar, bu adımla YHT karşısında rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.