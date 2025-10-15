Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, bazı CHP milletvekilleri, 7346 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle TFF Kuruluş Kanunu’na eklenen “Yayın haklarının korunması” başlıklı ek 1. maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, söz konusu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu savunuldu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Başvuruyu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, TFF'ye tanınan erişim engelleme yetkisini iptal etti. Kararda, internetin düşünce ve kanaatlerin açıklanmasında önemli bir mecra olduğuna dikkat çekildi. İnternetteki yayınlara müdahalenin, Anayasa'nın 26. maddesi kapsamındaki ifade özgürlüğüne sınırlama getirdiği belirtildi.

Mahkeme, ifade özgürlüğünü sınırlayan düzenlemelerin yalnızca kanunla yapılabileceğini hatırlattı.

HÂKİM ONAYI ŞARTI YOK

Mahkeme kararında, söz konusu kuralda, erişim engelleme yetkisinin TFF Yönetim Kurulu ve federasyon bünyesindeki idari birim tarafından kullanılmasının öngörüldüğü ifade edildi. Ayrıca bu kararların hâkim ya da mahkeme onayına sunulmasına dair bir hüküm bulunmadığı kaydedildi.

Kararda şu ifadeye yer verildi:

"Kural, Yönetim Kurulu ve idari birim tarafından verilecek erişimin engellenmesi kararının hâkim veya mahkeme onayına sunulmasına yönelik bir hüküm içermemektedir."

9 AY SONRA YÜRÜRLÜKTE

Anayasa Mahkemesi, iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti. Bu sürenin sonunda TFF’nin erişim engelleme yetkisi sona erecek.