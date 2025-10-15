Dolar endeksi, Jerome Powell’ın zayıflayan işgücü piyasasına dikkat çeken açıklamaları sonrası 99 seviyesinin altına geriledi. Fed Başkanı’nın söylemleri, daha fazla faiz indirimi ihtimalini gündeme taşıdı ve dolar üst üste ikinci seansta değer kaybetti.

HÜKÜMET KAPANMASI VERİLERİ DURDURDU

ABD'de devam eden federal hükümet kapanması, ekonomik verilere erişimi engelledi. Bu durum ekonomik görünümde belirsizlik yaratırken, dolar üzerinde ek baskı yarattı.

Piyasalarda, bu ay bir çeyrek puanlık faiz indiriminin neredeyse kesinleştiği değerlendiriliyor. Aralık ayında bir indirim daha, gelecek yıl ise üç faiz indirimi daha planlanıyor.

TİCARET GERİLİMİ DOLARI ZAYIFLATTI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in soya fasulyesi boykotuna karşılık olarak Pekin’i yemeklik yağ ambargosuyla tehdit etti. Bu açıklamalar, ABD-Çin arasındaki ticari tansiyonu artırdı ve doların değer kaybında etkili oldu.

EURO VE YEN GÜÇLENDİ

Fransa’nın büyük emeklilik reformlarını askıya alma önerisi euroyu destekledi. Aynı zamanda yatırımcıların "Takaichi ticareti" olarak bilinen pozisyonları sonlandırmasıyla Japon yeni de değer kazandı.

DOLAR/TL GÜNE HAREKETLİ BAŞLADI

Dolar, 15 Ekim 2025 sabahına 41.8173 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 41.7977 lira, en yüksek ise 41.8549 lira seviyeleri görüldü. Şu dakikalarda dolar 41.8337 liradan işlem görüyor.