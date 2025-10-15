Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, dördüncü maçında Gürcistan’ı ağırladı. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı milliler 4-1 kazanarak gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

Maça hızlı başlayan Türkiye, 14. dakikada Kenan Yıldız’ın aşırtma golüyle öne geçti. 22. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı kornerde Merih Demiral farkı ikiye çıkardı. 35. dakikada Yunus Akgün skoru 3-0'a getirdi. İkinci yarıya da etkili başlayan ay-yıldızlı ekip, 52. dakikada yine Merih Demiral’ın kornerden bulduğu kafa golüyle skoru 4-0 yaptı. Gürcistan’ın tek sayısı 65. dakikada Kochorashvili’den geldi.

Bu sonuçla A Milli Takım puanını 9'a yükseltti ve ikinci sırada yer alarak play-off için büyük bir avantaj elde etti. Gürcistan ise 3 puanda kaldı.

MONTELLA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Vincenzo Montella, önceki maç olan Bulgaristan karşılaşmasına göre ilk 11’de dört değişiklik yaptı. Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın’ın yerine; Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün sahaya çıktı.

Türkiye maça şu 11’le başladı:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu.

TRİBÜNLER DOLDU, KOREOGRAFİ GÖZ DOLDURDU

Maça taraftarların ilgisi büyük oldu. Kocaeli Stadı tribünlerinde karşılaşmadan önce dikkat çeken bir koreografi sergilendi. Hodri Meydan tribününde yapılan çalışmada kırmızı-beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Cedi Osman’ın görselleri yer aldı. Görselin yanında ise "Türk önde Türk ileri" yazılı pankart dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAÇI STATTA TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte protokol tribününden izledi.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR SEREMONİDE

Seremoniye A Milli Takım futbolcuları ile birlikte Filistinli çocuklar da katıldı. Üzerlerinde Türk milli takım forması olan çocuklar, oyuncularla birlikte sahaya çıktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA 100. MAÇ PLAKETİ

Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında 100. kez A Milli formayı giymesi nedeniyle karşılaşma öncesi plaketle onurlandırıldı. Plaketi TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz takdim etti. Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan karşılaşmasıyla birlikte 101. maçına çıkarak en çok forma giyenler sıralamasında Emre Belözoğlu’nu yakaladı.

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN KATILACAK

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonunda grup liderleri doğrudan turnuvaya katılacak. Grup ikincileri ise play-off’ta mücadele edecek. Türkiye, Kasım ayında Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlarla gruptaki kaderini belirleyecek.