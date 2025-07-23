Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 12 Mayıs’ta imzalanan “Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarına Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Öncelik Protokolü” doğrultusunda yeni bir adım atıldı. İmzalanan protokol ile birlikte MHRS sistemi üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına öncelik tanınmasına ilişkin teknik altyapı devreye alındı.

Bu kapsamda, söz konusu gruplar artık doktor randevularını diğer vatandaşlardan daha erken alabilecek. MHRS üzerinden randevu oluştururken, sistem bu kişilere öncelik sağlayacak şekilde düzenlendi.

POLİKLİNİKLERDE ZATEN ÖNCELİK VARDI

Uygulamanın öncesinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınları, hastane polikliniklerine gittiklerinde bazı hasta gruplarının ardından hizmet alıyordu. Mevcut sistemde, acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, 65 yaş üstü bireyler ve 7 yaş altı çocukların ardından bu gruplar da poliklinik hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanıyordu.

Yeni uygulama ile birlikte polikliniklerdeki bu öncelik hakkı, MHRS üzerinden alınan randevulara da taşınmış oldu. Sistemde yapılan düzenleme dün itibarıyla yürürlüğe girdi.