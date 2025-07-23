Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından yapılan bildirimde, 3 Temmuz 2025 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 5.400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 8.100.000.000 TL nakit artırımla toplam 13.500.000.000 TL’ye ulaştığı belirtildi. Yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 7 Temmuz 2025’te başlamış, 21 Temmuz 2025’te sona ermişti.

Açıklamada, “Şirketimizin 03.07.2025 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 5.400.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde, 8.100.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, yüzde 150 oranında artırılarak 13.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 07.07.2025 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 21.07.2025 tarihinde tamamlanmıştır.” denildi.

HİSSELER 1 TL’NİN ALTINA DÜŞMEYECEK

Yeni pay alma haklarının kullanımının ardından 90.311.588 TL nominal değerindeki payların, 23 Temmuz – 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satışa sunulacağı bildirildi. Söz konusu payların, 1 TL’nin altına düşmeyecek şekilde, piyasada oluşacak fiyat üzerinden satışa çıkarılacağı ifade edildi.

GALATASARAY’DAN ALIM GARANTİSİ

Satış sonrasında elde kalabilecek paylara ilişkin olarak ise, Galatasaray Spor Kulübü, hakim hissedar sıfatıyla bu payları satın alacağını taahhüt etti. Kulüp, satılamayan payların tamamını alma garantisi verdi.