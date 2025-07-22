İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açan IDEF 2025 fuarında, savunma sanayii alanındaki en dikkat çekici tanıtımlardan biri Roketsan’a ait oldu. Şirket, altı yeni füze ve mühimmat sistemini ilk kez kamuoyunun beğenisine sundu.

GÖKBORA: SİHA'LAR İÇİN HAVA-HAVA FÜZESİ

Tanıtılan ürünler arasında yer alan GÖKBORA, görüş menzilinin ötesinde hedefleri vurabilen havadan havaya bir füze olarak öne çıktı. Sistem, özellikle SİHA'lar tarafından taşınabilir yapısıyla dikkat çekiyor.

TAYFUN BLOK-4: TÜRKİYE’NİN EN UZUN MENZİLLİ HİPERSONİK FÜZESİ

Fuarda tanıtılan ürünler arasında en dikkat çekenlerden biri TAYFUN Blok-4 oldu. 10 metre uzunluğunda ve 7.2 ton ağırlığa sahip füzenin, Türkiye’nin en uzun menzilli hipersonik balistik füzesi olduğu belirtildi. Menzilinin yaklaşık 1000 kilometreye ulaştığı ifade edildi. İlk atışının bu yıl içinde yapılması, ardından da kısa sürede envantere girmesi planlanıyor.

AKATA: DENİZALTI ATIMLI GEMİSAVAR FÜZE

Daha önce tanıtılan ATMACA füzesinin gelişmiş bir versiyonu olarak sunulan AKATA, denizaltıdan ateşlenebilen bir gemisavar füze sistemi olarak öne çıkıyor. 250 kilometreden fazla menzile sahip olan füze, 220 kilogram patlayıcı taşıma kapasitesine sahip.

EREN: YÜKSEK HIZLI ÇOK AMAÇLI DOLANAN MÜHİMMAT

Yüksek hızlı ve çok amaçlı olarak tasarlanan EREN dolanan mühimmatı da Roketsan’ın yeni ürünleri arasında yer aldı. Sistemin hedef üzerinde uzun süre bekleyip uygun anı kollayarak saldırı düzenleyebileceği bildirildi.

İHA-300: 500 KM MENZİLLİ SİHA MÜHİMMATI

İHA-300, 500 kilometre üzeri menzili ile dikkat çeken ve SİHA’lar üzerinden atılabilen yeni bir füze sistemi olarak tanıtıldı. Gelişmiş hedefleme kabiliyeti ve uzun menzili ile ön plana çıktı.

ŞİMŞEK-2: YENİ UZAY ARAÇLARI PLATFORMU

ŞİMŞEK-2, atmosfer dışına ulaşabilen çok aşamalı fırlatma yeteneğine sahip bir platform olarak lanse edildi. Bu platform üzerinden fırlatılan araçların üç aşamalı sistemle uzaya çıkabileceği ifade edildi.