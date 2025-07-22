Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde başlayan Spor Güvenliği Çalıştayı, geniş katılımla düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve spor camiasının üst düzey temsilcileri katıldı.

BAKAN BAK: GÜVENLİK İÇİN YENİ ADIMLAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çalıştayın açılış konuşmasında 6222 Sayılı Yasa’ya vurgu yaparak, yasada birçok kez düzenleme yapıldığını, ihtiyaç halinde yeni taleplerin de ele alınabileceğini belirtti.

Bakan Bak konuşmasında şunları söyledi:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın futbolun içinden gelmesiyle çok önemli yatırımlar, devasa stadyumlar yaptık. Futbolumuzu üst noktaya taşımak için paydaşlarımızla iletişim halinde olmamız gerekiyor. Deplasman tribün kapasitesinin artırılması, kale arkalarında ayakta seyirci gibi talepleri değerlendirmeye alacağız.”

Ayrıca 81 ilde kullanılmak üzere 100 drone satın alındığını duyuran Bakan Bak, bu cihazların güvenlik ihlallerini önlemek amacıyla stat çevresinde görev yapacağını bildirdi.

HACIOSMANOĞLU: “STATLARDA GÜVENLİK ÖNCELİĞİMİZDİR”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, konuşmasında statlarda güvenliğin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayarak, teknolojik sistemlerin statlara entegre edildiğini söyledi.

“Tribünlerde ve stadyum dışında futbolun kardeşlik ruhuna aykırı hareket edenler anında tespit ediliyor. Bu sadece federasyonun çabalarıyla değil, tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle olur. Yeni sezona daha etkin güvenlik önlemleriyle hazırlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ: “GÜÇLÜ KOORDİNASYON ŞART”

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ise futbolun toplum üzerindeki etkisine değinerek, oyunun güvenli ve adil koşullarda oynanması için güçlü bir koordinasyona ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Futbol, ülkemiz için yalnızca bir spor dalı değil, milyonların kalbine dokunan bir değer. Kulüplerin yaşadığı zorluklara çözüm için çalışıyoruz. Güvenlik personeli masrafları, stadyumlarda kale arkalarına ayakta seyirci alınması ve deplasman taraftar kapasitesinin artırılması gibi konular gündemde.”

Ali Koç, Avrupa Kupaları’ndaki taraftar uygulamalarına da değinerek, bazı ülkelerde Türk taraftarlara ayrımcılık yapıldığını, bu konuda karşılıklı uygulamalar gerektiğini ifade etti.

ÇALIŞTAY 24 TEMMUZ’A KADAR SÜRECEK

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam başkanlığında yürütülecek olan çalıştayda, sporda şiddetin önlenmesi, müsabakaların güvenliği ve kulüplerin talepleri ayrıntılı şekilde ele alınacak.

Toplantının açılış bölümünde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a A Milli Takım forması hediye etti. Açılış seremonisi, toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.