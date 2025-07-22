Fenerbahçe Kulübü, genç oyuncu Emre Demir'in transferine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, oyuncunun yeni sezonda Sakaryaspor forması giyeceği belirtildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe’den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Emre Demir, 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak Sakaryaspor Kulübü'ne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz."

DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ KİRALANMIŞTI

Büyük umutlarla transfer edilen Emre Demir, Fenerbahçe kariyerinde daha önce Samsunspor, Ümraniyespor ve yine Sakaryaspor formalarını kiralık olarak giymişti. 21 yaşındaki oyuncu böylece sarı-lacivertli takımdan dördüncü kez kiralık olarak ayrıldı.