SGK tarafından yapılan açıklamada, Temmuz ayında yapılan maaş artışına ilişkin zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih duyuruldu. Açıklamada, ödemelerin vatandaşların maaş aldıkları banka ve PTT şubelerine yapılacağı belirtildi.

2 MİLYON 506 BİN KİŞİYE TOPLAM 12 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

SGK, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan toplam 2 milyon 506 bin 829 kişinin zam farklarından yararlanacağını bildirdi. Söz konusu kişilere yapılacak toplam ödeme tutarının 12 milyar lirayı bulacağı kaydedildi.

SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun.”

TEMMUZ AYINDA YÜZDE 16,67 ZAM YAPILDI

Temmuz 2025 itibarıyla memur emeklilerine ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylık sahiplerine yüzde 16,67 oranında zam uygulandı. Bu artış, 14 günlük maaş farkını da kapsayacak şekilde hesaplandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 16 BİN 881 LİRAYA ÇIKTI

Zamla birlikte en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseldi. Bu tutar, Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için belirlenen taban maaşı ifade ediyor. Ödemeler, açıklanan tarih olan 25 Temmuz'da hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.