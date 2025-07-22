AJet tarafından yapılan açıklamada, erken rezervasyon fırsatından yararlanmak isteyen yolcuların 22 ve 23 Temmuz 2025 tarihlerinde biletlerini satın alabilecekleri bildirildi. Kampanya yalnızca AJet’in resmi internet sitesi AJet.com ve mobil uygulaması üzerinden geçerli olacak.

155 BİN KOLTUK İNDİRİMLİ FİYATLARLA SATIŞTA

Kampanya çerçevesinde yurt içi seyahat planlarını önceden yapan yolcular, vergiler dahil 849 TL’den başlayan fiyatlarla tek yön direkt uçuşlar için bilet satın alabilecek. Toplam 155 bin koltuk için geçerli olan bu fiyatlar, sınırlı süreyle sunulacak.

SADECE AJET.COM VE MOBİL UYGULAMADA GEÇERLİ

İndirimli biletler yalnızca AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek. Başka platformlardan yapılan alımlar kampanya kapsamına dahil edilmeyecek.

SEYAHAT TARİHLERİ 10 EKİM 2025 İLE 10 OCAK 2026 ARASINI KAPSIYOR

Kampanya dahilindeki uçuşlar, 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında Türkiye’nin dört bir yanına yapılacak seyahatlerde indirimli biletlerden yararlanmak mümkün olacak.

AJET’TEN SEYAHAT ÖNERİLERİ

AJet açıklamasında, seyahat severlere çeşitli destinasyon önerilerinde bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“10 Ekim 2025 – 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli 849 TL ile ister sevdiklerinizi ziyaret edin, ister uzun zamandır görmek istediğiniz şehirleri keşfedin. ajet.com ve AJet Mobil’e özel bu fırsatla, memlekete dönmek ve yeni anılar biriktireceğin şehirleri keşfetmek artık çok daha kolay.

Kapadokya’da güneşin ilk ışıklarıyla bulutların üstüne çıkın, Mardin’in taş duvarlarında tarihin izini sürün. Gaziantep’te lezzete doyun, Safranbolu’nun sokaklarında geçmişe yolculuk yapın. Karadeniz’in serin yaylaları, Ege’nin huzurlu sahilleri, Doğu’nun büyüleyici şehirleri… Her biri ayrı bir memleket parçası, her biri şimdi AJet’le size bir bilet uzaklıkta.

Avantajlı fiyat, sınırsız rota! 849 TL’den başlayan bu özel kampanyayla memlekete kavuşmanın, yeni şehirlerle tanışmanın ve yolculuklarını unutulmaz anılara dönüştürmenin şimdi tam zamanı. Hemen biletinizi alın, fırsatları kaçırmayın!”