DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde yapılan Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin toplumsal ve siyasal destek kazandığını belirten Bakırhan, süreci bozmak isteyen bazı odakların devreye girdiğini belirtti.

“Süreç şimdiye kadar büyük bir toplumsal ve siyasal destek aldı, gittikçe de bu destek çoğalıyor. Fakat bazı odaklar, örtük veya açık bir şekilde bu süreci bozmak için ellerinden gelen çabayı ortaya koyuyorlar” dedi.

“SÜRECİ HIZLANDIRMAK ŞART”

11 Temmuz'da düzenlenen silah bırakma törenine katıldıklarını hatırlatan Bakırhan, burada yaşanan anların tarihi bir önem taşıdığını ifade etti.

“Oradaki tarihi anlara tanıklık ettik. Demokratik hakları kazanmak için silahlar yerine demokratik zeminde mücadele etme çağrısının olduğu bir süreci yaşadık” diyen Bakırhan, bu sorumluluğun Meclis'te kurulacak komisyonda önemli görevler yüklediğini söyledi.

“YÜRÜTME ERKİ GEREKLİ ADIMLARI ATMALIDIR”

Bakırhan, sürecin devamı için yürütme erkinin adım atması gerektiğini vurguladı.

“Yeni gelişmeler oluyor ve bunlardan korunmanın yolu bu süreci hızlandırmaktır. Bu sürece dışarıdan yapılabilecek sabotajlara ve provokasyonlara kapalı tutmak için süreci uzatmadan herkes üzerine düşen görev ve sorumlulukları bir an önce yerine getirmelidir” ifadelerini kullandı.

“KÜRT TARAFI SAMİMİYETİNİ GÖSTERDİ”

Süreç boyunca terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan’ın tek taraflı adımlar attığını öne süren Bakırhan, kamuoyunun bu adımların samimiyetini görmesi gerektiğini savundu.

“Kürt tarafının ve Öcalan'ın ne kadar samimi ve ciddi olduğunu, attığı adımlarla kamuoyu görmelidir. Bunun karşısında da artık yürütme erki gerekli olan adımları bir an önce atmalıdır” dedi.

“YARGI BEYAZ TOROSLARDAN İNMELİDİR”

Sürecin sadece silahların bırakılmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini dile getiren Bakırhan, yargı ve güvenlik bürokrasisinin sürece katkı sunmasını istedi.

“Yargı beyaz Toroslardan inmelidir” diyen Bakırhan, muhalefete, seçilmişlere ve Kürt halkına yönelik baskıların son bulması gerektiğini ifade etti.

MİT GÖRÜŞMESİ DEĞERLENDİRİLDİ

Bakırhan, açıklamalarının sonunda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirdikleri görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.