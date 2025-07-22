Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., İsrail’de faaliyet gösteren Dorad Energy Ltd.’de sahip olduğu yüzde 25 oranındaki hissenin tamamının elden çıkarıldığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, her biri 1 Yeni İsrail Şekeli (NIS) nominal değere sahip toplam 1.596 adet hisseyi temsil eden yüzde 15’lik son payın da satıldığı belirtildi.

SATIŞTA PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Söz konusu hisselerin daha önce Edelcom Ltd.'ye satılması planlanmıştı. Ancak Edelcom Ltd.'nin yasal izinleri zamanında tamamlayamaması nedeniyle işlem gerçekleşmedi. Bu gelişmenin ardından yüzde 15'lik pay, Phoenix Grubu’na yapılan önceki yüzde 10'luk satışla aynı değerleme üzerinden Ellomay Luzon Energy Infrastructures Ltd.'ye devredildi.

SATIŞ BEDELİ 424 MİLYON NIS

Şirketin açıklamasında, satışın 424.412.664 NIS bedelle tamamlandığı bildirildi. Ancak vergi düzenlemeleri nedeniyle nihai satış bedelinin daha sonra kesinleşeceği ifade edildi.

FAALİYETLER SONA ERDİRİLDİ

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Dorad’daki tüm paylarımızın satışıyla birlikte, İsrail'de elektrik üretim ve satışına ilişkin bütün faaliyetlerimiz sonlanmıştır.”

Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji, İsrail enerji pazarındaki varlığını tamamen sonlandırmış oldu.