Ağustos 2025 itibarıyla emekli promosyon kampanyaları bankalar tarafından güncellendi. SGK maaşlarını kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar, yüksek tutarda promosyonların yanı sıra ek ödüller de sunuyor. Promosyon ödemeleri maaş tutarına göre belirlenirken, taahhüt süresi genellikle 3 yıl olarak uygulanıyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emeklilerin promosyon alabilmesi için maaşlarını seçtikleri bankaya taşımaları ve üç yıl boyunca oradan alacaklarını taahhüt etmeleri gerekiyor. Bu işlem e-Devlet üzerinden veya ilgili banka şubelerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılması durumunda, alınan promosyonun kalan kısmı iade ediliyor.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

YAPI KREDİ

27.000 TL’ye varan promosyon kampanyası sunuluyor. Ana promosyon miktarı maaşa göre değişiyor ve ek koşulları sağlayan müşterilere ilave nakit ödüller veriliyor.

GARANTİ BBVA

Toplamda 25.000 TL’ye kadar ödeme imkânı var. Bunun 15.000 TL’si nakit promosyon, kalan kısmı ise kart harcaması, avans hesap kullanımı ve sigorta ürünlerine bağlı bonuslardan oluşuyor.

AKBANK

Maaşını taşıyanlara 17.500 TL’ye kadar promosyon vaat ediyor. 15.000 TL nakit promosyonun üzerine 2.500 TL chip-para ekleniyor.

TEB

Toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. 12.000 TL ana promosyonun yanında, otomatik fatura ödeme talimatlarıyla 9.000 TL ek ödeme yapılabiliyor.

İŞ BANKASI

15.000 TL’ye kadar ana promosyonun yanında, 6.000 TL’ye varan ek ödül, ücretsiz bankacılık hizmetleri ve kampanyalarla toplam promosyon avantajı artıyor.

ING BANK

Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. 15.000 TL’ye kadar ana promosyon, ek koşullarla birlikte toplam tutar yükseliyor.

VAKIFBANK

12.000 TL’ye kadar ana promosyon ve Troy Emekli Kart ile yapılan alışverişlere ek olarak 15.000 TL’ye kadar ödeme yapılabiliyor.

ZİRAAT BANKASI

SGK maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon tutarı maaş miktarına göre hesaplanıyor.

HALKBANK

SGK emekli maaşını taşıyan müşterilere 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuluyor. 3 yıl taahhüt şartı aranıyor.

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR Mİ?

Emekliler daha avantajlı bir promosyon kampanyasından yararlanmak isterse, taahhüt süresi dolmadan da banka değiştirebilirler. Ancak önceki bankadan alınan promosyonun kullanılmış kısmı hariç, kalan miktarı yeni bankaya geçmeden önce iade etmek gerekir.

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?