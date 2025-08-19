AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer ile AK Parti Aydın İl Teşkilatı, CHP'den ayrılarak AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, AK Parti’ye katılan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan da yer aldı.

BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANTI VE SLOGANLAR

Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplanan partililer, “Özlem ile Aydın, rantı yıkacak yarın!”, “Özgür, bizim siyasi kalibremizde değilsin” ve “Hizmette Özlem, güçte AK Parti” yazılı dövizler taşıdı. Kalabalık, sık sık “AK Parti seninle gurur duyuyor” sloganları attı.

“ADİL VE EŞİT DAVRANMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Partililere hitap eden Özlem Çerçioğlu, belediye başkanı olarak bugüne kadar herkese adil ve eşit davrandığını belirtti. Çerçioğlu, "Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktur. Herkese adil ve eşit davrandım, bundan sonra da adil ve eşit davranacağım. Alnım ak, başım dik. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Aydın’a olan hâkimiyetini vurgulayan Çerçioğlu, "Bu Aydın'ı karış karış dolaşmadığım yeri kalmadı. Yerin neresinden boru, nereden ne geçer en iyi ben bilirim. Bundan sonra yapacağımız hizmetleri de çok değerli milletvekillerimiz ve sizlerin desteğiyle en iyi şekilde yapacağımıza inancınız tam olsun" dedi.

MUSTAFA SAVAŞ: “500 MİLYARLIK HİZMET YAPTIK”

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “AK Parti Türkiye’ye hizmet aşkıyla kader birliği yapmış bir siyasi partidir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun aramıza katılmasından dolayı mutlu olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Aydın’a 2002’den bu yana önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Savaş, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Aydın'a bugüne kadar 500 milyarlık hizmet ettik. Fakat bir tarafımız eksikti, o bir tarafımız artık tamamlandı” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ AİLEMİZ DAHA DA GÜÇLENDİ”

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ise, Özlem Çerçioğlu ve diğer belediye başkanlarının katılımıyla AK Parti ailesinin daha da güçlendiğini söyledi. “Dün burada meydanda Ege ve Marmara Bölgesi'nin illerinden toplamayla, zorla bir miting yaptılar. Bundan sonra Aydın'da hükümetle yerel yönetimin bir araya gelmesiyle çok büyük bir enerji oluştu. İnşallah bu enerji hizmetlere yansıyacaktır. Buharkent'ten Didim'e kadar çok güzel projeleri gerçekleştireceğiz” dedi.