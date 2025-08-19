Kore Savaşı’nda kaybolan Türk askerlerinden dördünün naaşlarına 75 yıl sonra ulaşıldı. Güney Kore'de düzenlenen törenle Türk yetkililere teslim edilen naaşlar, DNA eşleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirilecek.

1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı’nda Türkiye, özellikle Kunuri bölgesinde ağır kayıplar verdi. 21 bin 212 askerle dört tugay halinde savaşa katılan Türkiye, en fazla asker gönderen dördüncü ülke oldu. Savaş sırasında 900’den fazla Türk askeri şehit oldu; 167'si ise kayboldu.

2001 yılında Kuzey Kore’nin Kunuri bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında bulunan kemik parçaları, Hawai’deki ABD Askeri Tıp Merkezi’ne gönderildi. Burada yıllar süren genetik incelemeler yapıldı. Güney Kore’deki MAKRI merkezi de bu sürece destek verdi. Yapılan DNA analizleri sonucunda dört naaşın Türk askerlerine ait olduğu tespit edildi.

SEUL BÜYÜKELÇİSİ TAMER: “İLK DEFA FİZİKSEL OLARAK FATİHA OKUNDU”

Naaşlar, geçtiğimiz hafta Güney Kore’deki Osan ABD Askeri Üssü’ne getirildi. Teslim törenine BM yetkilileri de katıldı. Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, Habertürk’e yaptığı açıklamada, törenin duygusal anlara sahne olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Tabii ki daha öncesinde de şehitlerimizin gıyabında dua edilmiştir. Ancak sanırım ilk defa fiziksel olarak bir Fatiha okundu, o da bize nasip oldu. Türk-yabancı herkesin gözü doldu. Onurlu bir törendi. Türk Silahlı Kuvvetleri açısından da çok önemliydi. Biz şehitlerimizi yabancı ellerde bırakmayız. Er ya da geç getiririz.”

Şehitlerin naaşlarının Türkiye’ye nakli için DNA eşleşme sürecinin kesinlik kazanması bekleniyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından naaşlar Türk topraklarına getirilecek. Şu an için kayıp Türk askerlerinin sayısı 163 olarak güncellendi.

TÜRKİYE-GÜNEY KORE ARASINDA DERİN TARİHİ BAĞ

Kore Savaşı’ndan sonra Türk askerleri, 1971 yılına kadar Güney Kore’de çeşitli görevlerde bulundu. Türk birlikleri, savaşta öksüz kalan çocuklar için okul inşa eden tek yabancı güç oldu. Kurulan Ankara Okulu hâlen Kore halkı tarafından hatırlanıyor. Güney Kore’de Türk halkına yönelik “kan kardeşi” nitelendirmesi de bu fedakârlıkların mirası olarak değerlendiriliyor.

Kore’nin Busan kentindeki BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nda 462 Türk askeri şehit olarak yatıyor.