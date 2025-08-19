TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında düzenlenen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dördüncü toplantısında konuştu. Toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, sürecin hiçbir aşamasında herhangi bir pazarlık yapılmadığını belirtti.

KOMİSYON ŞEHİT AİLELERİYLE BULUŞTU

TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk katıldı.

Komisyonun dördüncü toplantısında şehit yakınları ile gaziler dinlenirken, Kurtulmuş komisyonun kurulduğu ilk günden itibaren yürütülen sürecin usul ve esaslarını önceki toplantılarda belirlediklerini ifade etti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİYLE YOLA ÇIKILDI”

Komisyonun “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye, örgütün kendisini feshetme kararından sonra tarihi bir döneme girdi ve komisyonumuzun kurulmasıyla birlikte de çalışmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yoğunlaştırıldı. Eğer bugün Türkiye’de artık terörün hiç olmadığını konuşabiliyor haldeysek, bunu öncelikli olarak şehitlerimize borçluyuz.”

Şehitlerin fedakarlıklarını vurgulayan Kurtulmuş, her bir şehidin minnetle anılması gerektiğini belirtti.

“VATAN SAĞ OLSUN” DİRENİŞİ

Şehit ailelerinin gösterdiği dirayetin altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Çok sayıda şehit cenazesine katılmış, şehit ailesiyle temas etmiş birisi olarak şunu iftiharla söyleyebilirim ki, ne zaman, hangi şehit yakınımıza tabutunun başında, 'başın sağ olsun' dediysek hepsinden sanki ortak bir motto gibi 'vatan sağ olsun' cevabını aldık.”

“BİR AL-VER OLMAMIŞTIR VE OLMAYACAKTIR”

Sürecin şeffaf yürütüldüğünü vurgulayan Kurtulmuş, hiçbir pazarlığın söz konusu olmadığını şu sözlerle ifade etti:

“Bu süreç bugüne kadar dördüncü toplantısını yapıyor. Geldiğimiz bu sürecin hiçbir noktasında, en başından itibaren herhangi bir şekilde bir pazarlık, bir al-ver olmamıştır ve olmayacaktır. Bunu şehit ailelerimizin ve gazilerimizin huzurunda, onların şahsında bütün Türkiye'nin, 86 milyonun huzurunda bir kere daha söylüyorum.”

“BÜTÜN KARARLAR İTTİFAKLA ALINIYOR”

Komisyonun tüm kararlarını ittifakla aldığını ifade eden Kurtulmuş, çalışmaların geniş katılımlı yürütüldüğünü belirtti. Sürece katkı sunabilecek kurumsal yapıların tamamının dinleneceğini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Türkiye'de kıyamete kadar barış ve kardeşlik olsun isteyenler olduğu gibi, olmasın diye gayret edenlerin de varlığı aşikardır. İçeride ve dışarıda bu sürecin başarısız olması için gayret sarf edenler olacaktır. Bu nedenle saflarımızı sıklaştırarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor.”

KOMİSYON ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

Toplantının sonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, komisyona bir sunum yaptı. Komisyonun ilerleyen süreçte farklı kesimlerin görüşlerini de dinleyeceği bildirildi.