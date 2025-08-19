CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'nun ardından, yeni isimlerin de parti değiştireceği iddiaları gündeme geldi. İddialar arasında biri büyükşehir olmak üzere dört belediye başkanının daha AK Parti saflarına katılacağı öne sürülüyor.

DÖRT İSİM GÜNDEMDE

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP'li Mustafa Bozbey ve Eyüp Kahveci'nin AK Parti'ye geçeceği ileri sürüldü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bozbey, bu iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Öte yandan, 74 yıl aradan sonra Kütahya'da CHP'ye belediyeyi kazandıran Kahveci'nin de adı geçiyor.

Ayrıca bağımsız Adem Ceylan (Çamlıdere) ve Yeniden Refah Partili Kazım Arslan (Yozgat) isimlerinin de AK Parti’ye katılabileceği öne sürülüyor.

BOZBEY: “BURSA’YA HİZMETE DEVAM EDİYORUZ”

İddialar sonrası açıklama yapan Mustafa Bozbey, şu ifadeleri kullandı:

“Biz işimizin başındayız. Bursa'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Sosyal medyada yayılan iddiaları dikkate bile almıyorum. Bursa bize 1,5 sene önce onay verdi. Bu emaneti biz Bursalıların istediği şekilde devam ettiriyoruz”

AK PARTİ'DEN KATILIMLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

AK Parti’li kaynaklar, katılım süreçlerinin dikkatle yürütüldüğünü belirtti. Bir partili, “Çok talep var ama biz eleyerek kabul ediyoruz” dedi. Başka bir AK Partili ise, “Zaten sağdan aday göstererek kazandılar. Biz adaylarımızı geri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti kaynakları, bu geçişlerin parti içindeki motivasyonu artırdığını ifade etti. Büyükşehirlerdeki seçim kayıplarının ardından taşradan gelen desteklerin, kamuoyuna "güç kaybı değil, güçlenme" mesajı vereceği yönünde bir algı oluşturduğu değerlendiriliyor.