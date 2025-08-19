MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın’da yaptığı konuşmayı sert ifadelerle eleştirdi. Bahçeli, "Tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir." dedi. Özel’in sözlerini “yalan ve yamuk” olarak nitelendiren Bahçeli, "Her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır." ifadesini kullandı.

CHP’Lİ BELEDİYELERDEKİ SORUŞTURMALAR

MHP lideri, CHP’li belediyelere yönelik devam eden soruşturmalara dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden yüklendiği konuşmasında Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına 'sistem' denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır." dedi.

“DAVALAR ADİL ŞEKİLDE HIZLA SONUÇLANMALI”

Bahçeli, yürüyen soruşturmalara ilişkin çağrısında, "Milliyetçi Hareket Partisi görülen ve yürüyen davaların bir an evvel adalet ruhuna muvafık halde sonuçlanmasını, doğal olarak objektif hükmün açıklanmasını arzulamaktadır." sözlerine yer verdi. Soruşturmaların uzamasının siyasi istismara açık hale geldiğini belirtti.

“SELÂHATTİN YILMAZ ÜLKÜDAŞIM VE DAVA ARKADAŞIMDIR”

Özgür Özel’in Aydın’daki konuşmasında Selahattin Yılmaz hakkında kullandığı ifadeleri de eleştiren Bahçeli, "Özel'in Aydın'daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini 'kiralık katil ve suikastçı' diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur." dedi.

Bahçeli, "Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır." diyerek Özel’in sözlerini reddetti ve "Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır." ifadelerini kullandı.