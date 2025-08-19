Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan hakkında Sözcü gazetesi tarafından ortaya atılan iddialar kısa süre içinde banka tarafından yalanlanırken, Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Müderrisoğlu, "İddia ile kimse töhmet altında bırakılmamalı, yanlış yapan kimse ya da hangi taraf ise kamu vicdanı önünde sonucuna katlanmalıdır!" ifadelerini kullandı.

Sözcü Gazetesi, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ı Bodrum'da şatafatlı doğum günü partisine katıldığı iddiasıyla hedef aldı. Sözcü'nün haberine banka, jet hızıyla açıklama yaparak, "gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde yalan açıklamalardır." denildi.

Tartışmaya ilişkin dikkat çeken bir yazı sabah yazarı Okan Müderrisoğlu'ndan geldi. "Kamu bankaları" başlıklı yazısında Müderrisoğlu, bu bankaların her yönüyle hesap verebilirlik ağı içinde olmak zorunda olduğunu belirterek, bu bankaların zincirleme denetim mekanizması içinde olduğunu yazdı.

HEDEF KAMU BANKALARI

Pandemi döneminde esnafın KOBİ'lerin büyük sanayi kuruluşlarının bile kamu bankalarının desteği ile ayakta kaldığına dikkat çeken Müderrisoğlu, kamu bankalarının her zaman kolay hedef olduğuna değinerek şöyle dedi:

-Gel gör ki... Bir özel veya yabancı banka genel müdürü filanca şirketin CEO'su ile yemekte görüntülenmesini sorun etmeyen çevreler, kamu bankası yöneticileri için her türlü yakıştırmayı yapabilmekteler."

Söz konusu iddianın banka tarafından yalanlandığına değinen Müderrisoğlu, yazısına şöyle devam etti:

-"Değişik tarihlerde ortak toplantılara ve programlara katıldığım Osman Arslan gerek değerler sistemi gerekse kamu yöneticisinin itina göstermesi zorunlu davranış kodları bakımından bizde, dikkatli bir insan izlenimi uyandırmıştır.

-İddia ile kimse töhmet altında bırakılmamalı, yanlış yapan kimse ya da hangi taraf ise kamu vicdanı önünde sonucuna katlanmalıdır!"

HALKBANK'TAN YAPILAN YALANLAMA

"Sözcü Gazetesine ait yazılı ve sosyal medya kanalları ile bazı sosyal medya hesaplarında Bankamız Genel Müdürü olduğu iddia edilerek, Bodrum’da bir restoranda sözde şampanyaların içildiği lüks bir doğum günü partisine Bankamız Genel Müdürünün katıldığı yönündeki haber ve paylaşımlar gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde yalan açıklamalardır. Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan; haksız, yalan, mesnetsiz haber ve yorumlar ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızın kullanılacağını Kamuoyunun bilgilerine sunarız."