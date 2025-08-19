TMSF'nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Hazine’ye ait olan %100 oranındaki RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. payları satışa çıkarıldı. Satış süreci, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

BEDEL VE ŞARTLAR BELLİ OLDU

İhalede muhammen bedel 4,6 milyar TL olarak belirlendi. Katılım teminatı 250 milyon TL, şartname ücreti 200 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyareti ücreti ise 500 bin TL olacak.

BAŞVURULAR VE ZİYARET TAKVİMİ AÇIKLANDI

İhaleye katılmak isteyenler, 25 Ağustos - 19 Eylül 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyareti gerçekleştirebilecek.

Son teklif verme tarihi 22 Eylül 2025 olarak belirlenirken, teklifler 24 Eylül 2025 saat 10.00’da açılacak. Kapalı zarfla verilen tekliflerin açıklanmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.