İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da şüpheliler arasında bulunduğu dosyada “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçları inceleniyor.

44 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

15 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 44 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılardan 20’si tutuklama talebiyle, 24’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

24 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mahkeme, 24 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi. Bu kişiler, serbest bırakıldı.

8 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de yer aldığı 8 kişi için tutuklama kararı çıktı. Şüpheliler cezaevine gönderildi.