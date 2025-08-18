Ülker Bisküvi, 2025’in ocak-haziran dönemine ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Açıklamaya göre şirket, yılın ilk yarısında 51,6 milyar lira ciro elde etti. Aynı dönemde FAVÖK marjı ise yüzde 17,8 olarak kaydedildi.

YAPAY ZEKA VE DİJİTALLEŞME YATIRIMLARI

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, satış, pazarlama, üretim ve tedarik zincirinde yapay zeka destekli sistemlerden faydalandıklarını ifade etti. Kölükfakı, "Yapay zeka destekli analitik modellerimiz sayesinde satış verilerini analiz ederek talep tahminlerini daha net hale getiriyoruz" dedi.

Gebze fabrikasında devreye alınan 20 otonom mobil robotun ardından, benzer bir uygulamanın Ankara fabrikasında da başlatıldığını belirtti. Ankara'da 13 otonom robotun aktif görev aldığı açıklandı.

ULUSLARARASI LİDERLİK VE YENİ ÜRÜNLER

Kölükfakı, şirketin Türkiye’de atıştırmalık, Suudi Arabistan ve Mısır’da ise bisküvi pazarında lider olduğunu belirtti. İlk altı ayda 32 yeni ürün piyasaya sunulduğu ve bu ürünlerin pazar payına olumlu katkı sağladığı ifade edildi.

Özbekistan’da kurulan yeni doğrudan dağıtım merkeziyle 12 şehirdeki bayilikler üzerinden 30 bin satış noktasına ulaşma hedefi açıklandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM PROJELERİ

"İsrafsız şirket modeli" kapsamında yürütülen projelerle iklim kriziyle mücadeleye odaklanıldığını belirten Kölükfakı, 2050 yılına kadar net sıfır şirket olma hedefinin sürdüğünü vurguladı.

Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen “Biyofortifikasyon Projesi” ile tarlada çinko ve selenyum bakımından zenginleştirilen buğday kullanılarak sınırlı sayıda Saklıköy bisküvisinin üretildiği açıklandı.

PARALİMPİK SPORCULARA DESTEK

Ülker'in sosyal sorumluluk kapsamında ana sponsoru olduğu Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile hazırlanan “Yüreğiyle Yarışanlar” video serisinin milyonlarca kişiye ulaştığı belirtildi.