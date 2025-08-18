Yavuz Ağıralioğlu, son dönemde yaptığı çıkışlarla kamuoyunun gündeminde yer alırken, bu kez Osmaniye ziyaretinde dikkat çeken bir olay yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi olan Osmaniye’de Ağıralioğlu’nun aracı, bir vatandaş tarafından durduruldu.

"GENEL BAŞKANIMIZI BU ŞEHİRDE ELEŞTİREMEZSİN"

Ağıralioğlu’nu karşılayan vatandaş, "Hoş geldiniz, partiniz hayırlı olsun. Genel başkanımızı bu şehirde eleştirmeye hakkın yok. Bunu yapmana izin veremeyiz. Biz bu süreci destekliyoruz." diyerek tepki gösterdi.

AĞIRALİOĞLU’NDAN DİKKAT ÇEKEN SORU

Vatandaşın tepkisini sakinlikle karşılayan Ağıralioğlu, şu ifadeyi kullandı: "Ben Alparslan Türkeş'in kabrinde Apo'ya 'Kurucu Önder' desem beni buraya sokar mısın?". Vatandaş ise bu soruya "Hayır" cevabını verdi.

Ağıralioğlu'nun Osmaniye ziyaretine ilişkin bu diyalog, sosyal medyada geniş yankı buldu.