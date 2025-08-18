Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan görüşmede, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren zam oranları masaya yatırıldı. Bakan Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti adına sunduğu teklifte, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7; 2027 yılı için ise iki dönem de yüzde 4 oranında zam önerdi.

15 Ağustos’ta açıklanan bin liralık taban aylık artışı teklifi de bu görüşmede yeniden gündeme getirildi.

MEMUR-SEN: "BU KABUL EDİLEMEZ"

Hükümetin teklifine ilk tepki Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Yalçın, "Bize sunulan 10+6 teklifinin üzerine 2 puan ekleyerek 11+7, 2026 yılına; 2027'ye ise 4+4 bırakıyoruz diyorlar. Bu rakamlarla son teklif diyorlar. Böyle bir şey yok, bu son teklif olamaz." dedi.

Yalçın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu rakamlarla asla çalışma barışı olmaz, memurun yüzü gülmez. Buna kimse fırsat vermemeli. Bizim gayretimiz bunun düzeltilmesidir. Biz bu konuda çözüm bekliyoruz, oyalanmak istemiyoruz. Bu rakamlar gerçekten komik. Bu kamuyu yorar, bunu asla kabul edemeyiz. 'Son teklif' cümlesini duymak dahi istemiyoruz."

SENDİKA BAŞKANLARI BAKANLIKTA BULUŞTU

Görüşmeye Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım da katıldı. Toplu sözleşme süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde devam etti.