Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikalarıyla yapılan görüşmede, hükümetin 8. Dönem Toplu Sözleşme için hazırladığı son zam teklifini sundu. Kamu İşveren Heyeti tarafından iletilen teklifte, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7; 2027 yılı için ise her iki altı aylık dönem için yüzde 4 oranında zam önerildi. Ayrıca, önceki görüşmede ifade edilen taban aylığa 1000 TL artış teklifi de tekrarlandı.

MEMURLAR İŞ BIRAKTI

Sunulan zam tekliflerinin ardından, memur sendikaları ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi düzenledi. Memur-Sen ve KESK öncülüğündeki konfederasyonlar tarafından organize edilen eylemde, memurlar meydanlarda taleplerini dile getirdi. Kamu dairelerinde iş bırakma nedeniyle hizmetler durma noktasına geldi.

SENDİKALARIN TALEPLERİ

Memur-Sen, 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 oranında zam talep ediyor. Sendikaların diğer talepleri arasında, 2026’da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı, 2027’de ise 7 bin 500 TL taban aylığı artışı bulunuyor. Ayrıca, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL’ye çıkarılması ve 17 bin 600 TL tutarında kira yardımı yapılması talepleri de gündemde yer alıyor.

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ

Hükümetin ilk zam teklifi, 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6 şeklinde olmuştu. 2027 yılı için ise her iki dönem için yüzde 4 oranında zam önerilmişti. Cuma günü yapılan ara müzakerede ise, taban aylığa 1000 TL'lik artış teklifi gündeme geldi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ 31 AĞUSTOS’TA SONA ERİYOR

Toplu sözleşme süreci 31 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlanmak zorunda. Bu tarihe kadar anlaşma sağlanamaması durumunda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek ve kurulun vereceği karar bağlayıcı olacak.

6,5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte belirlenecek zam oranları, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan kapsayacak.