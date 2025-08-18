Türkiye’nin önde gelen kord bezi üreticilerinden Kordsa, Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) ile yürüttüğü XXVII. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini anlaşmayla sonuçlandırdı.

EN DÜŞÜK SAAT ÜCRETİ 250 TL'YE YÜKSELDİ

Sözleşme kapsamında işçilerin saat ücretlerine sözleşme dışında 25 TL, EYT’li işçilerin saat ücretlerine ise 20 TL zam yapıldı. Bu artışlarla birlikte fabrikada en düşük saat ücreti 250 TL’ye, en düşük maaş ise vergi kesintisiz 60 bin TL’ye çıktı.

SÖZLEŞME 33 AY GEÇERLİ

Sabancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kordsa’dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 33 ay sürecek olan sözleşmenin 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtildi. Sözleşmenin geriye dönük uygulanacağı bilgisi de paylaşıldı.