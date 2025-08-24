European Heart Journal dergisinde yayımlanan uluslararası bir araştırma, Covid-19’un kadınlarda damar sertliğini belirgin şekilde artırdığını ortaya koydu. 16 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 kişinin katıldığı çalışmada, enfeksiyonun ardından 6 ve 12 aylık süreçte damar sertliği ölçüldü. Bulgulara göre, Covid geçiren kadınlarda damar yaşlanması ortalama 5 yıl daha erken gerçekleşti. Erkeklerde ise anlamlı bir değişim tespit edilmedi.

HASTALIĞI AĞIR GEÇİREN KADINLARDA ETKİ DAHA GÜÇLÜ

Araştırmada, hastalığı yoğun bakımda geçiren kadınların damar yaşlanmasının en yüksek seviyede olduğu belirtildi. Ancak evde hafif geçiren kadınlarda bile damar hasarının izlerine rastlandı. Ayrıca yorgunluk ve nefes darlığı gibi uzun Covid semptomları yaşayan kadınların, damar hasarına daha yatkın olduğu ifade edildi.

AŞI, DAMAR YAŞLANMASINI HAFİFLETİYOR

Araştırma, Covid aşısı yaptıran kadınlarda damar yaşlanmasının daha hafif olduğunu ortaya koydu. Bu bulgu, aşıların yalnızca ağır hastalığı değil, uzun vadeli damar hasarını da engellemede etkili olabileceğine dair veri sağladı.

UZMANLARDAN ERKEN TANI VE TAKİP UYARISI

Çalışmanın baş araştırmacısı Prof. Rosa Maria Bruno, “Covid’in damarları doğrudan etkilediğini biliyoruz. Bulgularımız kadın sağlığı açısından ciddi bir uyarı niteliğinde. Erken tanı ve takip, kalp krizi ve felçleri önlemek için kritik” dedi.

KALP SAĞLIĞINA DİKKAT ÇAĞRISI

Kardiyologlar, Covid geçirmiş kadınların kalp sağlıklarını yakından izlemeleri gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre düzenli kontrollerin yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile tansiyon ve kolesterol yönetimi, kalp krizi ve felç riskini azaltma açısından büyük önem taşıyor. Araştırmada, 60 yaşındaki bir kadında görülen damar sertliği artışının, kalp krizi riskini yaklaşık yüzde 3 yükselttiği vurgulandı.