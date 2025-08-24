Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu akşam saatlerinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, özellikle yerel halkta kısa süreli panik yarattı.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı yalnızca Sındırgı ile sınırlı kalmadı. Başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

11 AĞUSTOS DEPREMİ SONRASI TETİKTE BEKLENİYORLAR

11 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmıştı. Uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin sürdüğünü ifade etmişti.