TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Boğazı’nda düzenlenen geçit töreni, Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törende, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı ile birlikte Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu da yer aldı.

Saat 14.45 sıralarında Karadeniz açıklarından Boğaz’a giriş yapan TCG Anadolu, törenin başlangıç noktası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru ilerledi. Burada başlayan geçit, İstanbul’un farklı kıyı noktalarından geçerek Maltepe Sahili’ne kadar sürdü.

TCG ANADOLU ÖNDERLİĞİNDE DONANMA BOĞAZ’A GİRDİ

Geçit töreninde yer alan gemiler arasında TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya ve TCG Sancaktar da bulunuyordu. Ayrıca TCG Hızırreis denizaltısı da su yüzeyinde ilerleyerek törene katıldı.

Törende, gemiler İstanbul halkını ve tören alanında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı selamladı. Tören sırasında 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

250 ÖĞRENCİ GEÇİTTE TCG ANADOLU GÜVERTESİNDE YER ALDI

Geçit törenine öğrenciler de dahil edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından belirlenen 250 öğrenci, TCG Anadolu gemisinin güvertesinden bu tarihi anı takip etti.

ÇOCUKLAR KIRMIZI-BEYAZ BALONLARI GÖKYÜZÜNE BIRAKTI

Tören esnasında gemide yer alan çocuklar, ellerindeki kırmızı ve beyaz balonları gökyüzüne bırakarak etkinliğe renk kattı. Geçit töreni, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki kıyılarından izlendi. Güzergâh boyunca Moda ve Caddebostan’dan geçilerek Maltepe Sahili’nde sona erdi.