Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı'ya yaptığı açıklamada, yeni dönemde her okulun kendi kıyafetini tanımlayacağını söyledi. Tekin, "Öğretmen, veli ve okul yönetimlerinden gelen talepler doğrultusunda bu adımı attık. İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için kıyafetler, Okul Aile Birliği'nin ve öğretmenlerin görüşü alınarak seçilecek" dedi.

Tekin, kıyafetlerde özel işaret, baskı, reklam unsuru ya da ayrıştırıcı detaylara izin verilmeyeceğini belirtti. Okul idarelerinin yalnızca genel bir kıyafet tanımı yapacağını kaydeden Tekin, "Örneğin gri tişört, lacivert etek veya kahverengi pantolon şeklinde tanımlama yapılacak. Bu görsel de okulun internet sitesinde velilerle paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

4 YIL BOYUNCA DEĞİŞMEYECEK

Formaların maddi yük oluşturmaması için 4 eğitim-öğretim yılı boyunca değiştirilmeyeceğini açıklayan Yusuf Tekin, "İlkokula başlayan bir öğrenci için belirlenen kıyafet ortaokula kadar geçerli olacak. Böylece hem istikrar sağlanacak hem de velilerin mali yükü artmayacak" dedi.

ZORUNLU MAĞAZA YÖNLENDİRMELERİNE KARŞI UYARI

Bakan Tekin, velilerin belirli mağazalara yönlendirilmesinin yasak olduğunu hatırlatarak, "Bu konuda sıkıntı yaşayan veliler öncelikle ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerine, çözülmediği takdirde doğrudan Bakanlığa başvurabilir. Her şikayet titizlikle değerlendirilecek, gerekli yaptırımlar uygulanacak" açıklamasında bulundu.