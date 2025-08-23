Batı Nil virüsü, sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor ve sinir sistemini etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlara göre, hastalığa yakalanan her 10 kişiden biri hayatını kaybediyor.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, sivrisineklerin üreme alanlarının ortadan kaldırılmasının öncelikli önlem olması gerektiğini vurguladı. Ertuğrul, bu önlemlerin bahar aylarının başında alınması gerektiğini söyledi.

AVRUPA’DA HIZLA YAYILIYOR

Batı Nil virüsünün yayılmasında etkili olan Asya kaplan sivrisineği, 10 yıl önce Avrupa’da 114 bölgede bulunurken, bugün 369 bölgede tespit edildi. Aynı türe İstanbul’da da rastlanıyor.

Avrupa genelinde bu yıl Batı Nil virüsü kaynaklı 335 vaka bildirildi. Bu sayı, son üç yılın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti. Romanya ve İtalya’da ise toplam 10 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, hastalığın belirtileri hakkında şu bilgileri verdi: "Kas ağrıları, eklem ağrıları, halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. Fakat ileri yaştakilerde ve bağışıklık yetmezliği olanlar ne yazık ki şanssız. Beyin iltihabı ya da omirilik iltihabı tablolarıyla kendini gösterebiliyor. Bu olgularda ölümcül seyredebiliyor."