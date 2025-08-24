Gazze’de İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık sürüyor. Açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 289’a yükseldi. Ölenlerin 115’inin çocuk olduğu açıklandı. Son 24 saatte 8 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi.

OKUL VE KONUTLAR HEDEFTE

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi’nde bulunan Şuheda Zeytun Okulunu bombaladı. İsrail ordusunun ayrıca Cibaliya, Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinde çok sayıda konutu havaya uçurduğu bildirildi. Bu saldırıların, son günlerde gerçekleştirilen eylemler arasında en şiddetlileri olduğu kaydedildi.

YARDIM BEKLEYENLERE ATEŞ AÇILDI

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtığı aktarıldı.

REFAH VE HAN YUNUS AĞIR BOMBALANDI

Gazze’nin güneyinde Refah kentindeki Şakuş bölgesi ve Han Yunus kent merkezindeki mahalleler de ağır hava bombardımanına maruz kaldı.