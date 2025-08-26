Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Filistin’in tanınması ve İsrail’e yönelik daha sert yaptırımlar talebinin koalisyon ortakları tarafından engellenmesi üzerine 22 Ağustos’ta istifa etti. Veldkamp’ın istifasının ardından, Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) mensubu diğer bakanlar da geçici hükümetten ayrıldı.

Görevlerini bırakanlar arasında Başbakan Yardımcısı ve Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Eddy van Hijum, İçişleri Bakanı Judith Uitermark, Eğitim Bakanı Eppo Bruins, Sağlık Bakanı Danielle Jansen, Dış Ticaret Bakanı Hanneke Boerma, Hukuki Koruma Bakanı Teun Struycken, Vergilendirme Bakanı Tjebbe van Oostenbruggen ve Sosyal Yardımlar Bakanı Sandra Palmen-Schlangen yer aldı.

Van Hijum, istifasına ilişkin olarak, "Kısacası, artık bu iş bitti." ifadesini kullandı. Geçici Başbakan Dick Schoof, gelişmelerden "derin üzüntü" duyduğunu belirtti. Bu istifalar sonrası hükümetin destek sandalye sayısı 150’den 32’ye düştü.

İNGİLTERE'DE MİLLETVEKİLLERİNDEN VE DİPLOMATLARDAN TEPKİ

İngiltere’de İşçi Partili milletvekili Imran Hussain, muhalefet lideri Keir Starmer’ın ateşkes karşıtı tutumunu eleştirerek 8 Kasım’da görevinden istifa etti. Ardından milletvekilleri Jess Phillips ve Yasmin Qureshi de benzer gerekçelerle gölge bakanlık görevlerinden çekildi.

İngiltere'nin Dublin Büyükelçiliği'nde görev yapan diplomat Mark Smith, Ağustos 2024’te ülkesinin İsrail’e silah satışlarına devam etmesini protesto ederek istifa etti. Mektubunda, "İngiltere'nin savaş suçlarına ortak olabileceği" uyarısında bulundu.

Ayrıca Shaista Aziz, Amar Latif, Amna Abdullatif, Altaf Patel gibi yerel siyasetçiler ile eski milletvekili Lynne Jones ve İşçi Partisi yetkilisi Lubaba Khalid da görevlerinden ayrıldı.

İSPANYA’DA KOALİSYON ORTAĞINDA ÇATLAK

İspanya’da koalisyonun küçük ortağı olan Sumar ittifakı ile Podemos partisi arasında Gazze konusunda derin görüş ayrılıkları yaşandı. Aralık 2023’teki parlamento oturumunda Podemos lideri Ione Belarra’nın konuşmasının engellenmesi, gerilimi artırdı.

Belarra'nın yerine söz alan Agustin Santos, Filistin’in tanınması ve silah anlaşmalarının gözden geçirilmesi çağrısı yaptı, ancak "soykırım" ifadesini kullanmadı. Bu gelişme üzerine Podemos partili 5 milletvekili istifa etti.

İRLANDA’DA AVRUPA KURUMUNDAN AYRILIK

İnsan hakları avukatı Michael Farrell, Avrupa Konseyi’ne bağlı Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’ndaki (ECRI) görevinden istifa etti. Farrell, Gazze konusunda kurumdaki sessizliği protesto ettiğini belirterek, "Eğer Gazze'deki korkunç saldırılar hakkında konuşamayacaksam, insan haklarını ihlal eden devletleri eleştirmeye de devam edemem." dedi.

BELÇİKA’DA KOALİSYON UYARISI

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İsrail’in Gazze’deki eylemlerine karşı hükümetin yeterince sert durmaması halinde koalisyonun çökebileceğini söyledi. De Standaard gazetesine konuşan Prevot, Filistin’in tanınmaması ve insan hakları ihlallerine sessiz kalınması durumunda, "Hükümet kararlarını engelleme ihtimalini göz ardı etmeyeceğini" açıkladı.