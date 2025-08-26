Finansal Kurumlar Birliği (FKB), finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinden oluşan banka dışı finans sektörüne dair 2025’in ilk yarısına ilişkin konsolide verileri açıkladı. Buna göre, sektörün işlem hacmi yüzde 89 artışla 1 trilyon 567 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde sektörün aktif büyüklüğü 1 trilyon 296 milyar lira, özkaynakları 255 milyar lira ve müşteri sayısı 6,3 milyon olarak kaydedildi.

TASARRUF FİNANSMANDA YÜZDE 260’LIK ARTIŞ

FKB Başkanı Ali Emre Ballı, tüm sektörlerde belirgin bir artış yaşandığını vurgulayarak, özellikle tasarruf finansman alanında dikkate değer bir büyüme görüldüğünü belirtti. Bu sektörde özkaynaklar yüzde 185 artarak 49,5 milyar liraya, işlem hacmi yüzde 260 yükselerek 402,5 milyar liraya ve aktif büyüklük yüzde 263 artışla 173,9 milyar liraya ulaştı.

FAKTORİNG SEKTÖRÜNDE 850 MİLYAR LİRALIK HACİM

Ballı, faktoring sektörünün işlem hacminin yüzde 63 artışla 850,9 milyar liraya yükseldiğini, özkaynakların ise yüzde 65 artarak 75,1 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Bu sektörün büyümesi dikkat çekici seviyeye çıktı.

FİNANSMAN VE KİRALAMA SEKTÖRLERİNDE YÜKSELİŞ

Finansman sektöründe özkaynaklar yüzde 59 artışla 34,5 milyar liraya, aktif büyüklük ise yüzde 55 artışla 254,7 milyar liraya ulaştı. Finansal kiralama sektöründe ise özkaynaklar yüzde 56 artarak yaklaşık 79,5 milyar liraya, işlem hacmi ise yüzde 65 artışla 122,4 milyar liraya çıktı.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ DE BÜYÜDÜ

Varlık yönetim şirketlerinin aktif büyüklüğü yüzde 75 artarak 41,8 milyar lirayı geçti. Bu alanda özkaynaklar ise yüzde 50 artışla 17,2 milyar liraya ulaştı.

“DÜZENLEYİCİ ADIMLARLA PERFORMANSIMIZ ARTACAK”

FKB Başkanı Ali Emre Ballı, banka dışı finans sektörünün ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Finansal sistemin sağlıklı işleyişi ve derinleşmesi için çatımız altındaki 126 şirketin finansmana erişimi kolaylaştırma yönündeki gayretleri, kamu düzenlemeleriyle pekişecektir" dedi. Ayrıca, "İkinci çeyrekte gösterdiğimiz performans, istikrar ve derinleşme odaklı düzenleyici adımlarla daha da güçlenecektir." ifadesine yer verdi.