İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştiği öne sürülen görüşmeye ilişkin iddialar için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edildi. Talebin kabul edilmesiyle birlikte savcılık, söz konusu iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında Mücahit Birinci, 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. İfadesinin ardından, karakola imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Birinci, hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savcılık ifadesinde yaklaşık 25 yıllık avukat olduğunu belirten Mücahit Birinci, Murat Kapki ile görüşmesini şu sözlerle aktardı: "Görüşme tarihinden yaklaşık bir hafta önce bir avukat arkadaşım, Murat Kapki’nin benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de kendisine vekaletname olmadan cezaevine gitmeyeceğimi belirttim. Kapki’nin vekaletname çıkarmasının ardından 31 Temmuz günü Tekirdağ 1 No’lu Kapalı Cezaevi’ne gittim. Görüşme yaklaşık 20-25 dakika sürdü."

Görüşme sırasında Kapki’nin üzerine atılı suçlardan bahsettiğini söyleyen Birinci, "Kendisine delilleri sordum, ancak bana soyut beyanlar sundu. Sürekli meselenin etrafında dolandığı ve konuyu somutlaştıramadığı için avukatlığını yapamayacağımı söyledim" dedi.

"2 MİLYON DOLAR TALEBİNDE BULUNMADIM"

Mücahit Birinci, ifadesinin devamında, Murat Kapki’den 2 milyon dolar talep ettiği iddialarını kesin bir dille reddetti. "Görüşme sonrası bana avukatlığını yapıp yapamayacağımı sordu. Kendisine bu şartlarda mümkün olmadığını söyledim. 5 Ağustos’ta beni azletti. Cezaevinden ayrılırken de kendisine 'sen gereğini yaparsın' dedim. İddia edildiği gibi bir buçuk sayfalık metin imzalatmadım ve 2 milyon dolar talep etmedim. Tahliye sözü de vermedim" ifadelerini kullandı.

Avukatlık faaliyetlerinin siyasi komplo şeklinde yorumlandığını öne süren Birinci, "25 yıldır mesleğimi yapıyorum. Söz konusu görüşmede de mesleki ilkelere bağlı kaldım. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.