Salihli'de gerçekleştirilen delege seçimleri sonrasında Enver Akgün ve diğer adaylar Burak Kultaş, Mehmet Dönmez ve Olgun Özbudak, parti binasında ortak bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, seçim sürecine bazı kişi ve kurumlar tarafından müdahalelerde bulunulduğu, baskıların ve tehditlerin söz konusu olduğu öne sürüldü.

“CHP GENEL MERKEZİ GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPMALI”

Ortak açıklamayı yapan Olgun Özbudak, parti içindeki disiplin kurallarının işletilmesi çağrısında bulundu. Özbudak, "Bizler Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapan tüm üyelerimizin bu tür disiplin suçlarına karşı tavır almaya davet ediyoruz. Unutulmamalı ki Cumhuriyet Halk Partisi baskılara boyun eğmeyen bir tarihe sahiptir" dedi.

Açıklamada ayrıca, "Yaşananların ivedilikle genel merkez parti disiplin kurullarına taşınması, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması, örgütümüzün halkın ve üyelerin nezdinde güven ve itibarının Salihli'de yeniden tesis edilmesi artık kaçınılmazdır" ifadelerine yer verildi.

“SAĞLIKSIZ BİR SEÇİM ORTAMI OLUŞTURULDU”

Açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve parti içinde etkili isimlerin delege seçimlerine taraflı müdahalelerde bulunduğu, bu durumun seçim sürecini gölgelediği belirtildi. Sürecin CHP Genel Merkezi tarafından yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

“PARTİMİZİN GELECEĞİNE ZARAR VERMEK İSTEMİYORUM”

Enver Akgün, yaptığı açıklamada, "CHP Salihli İlçe Başkanlığı'nın seçim süreci boyunca partimizin değerlerine ve demokratik değerlerine bağlı kalarak adaylığımı sürdürdüm. Amacım Salihli'mizde partimizi daha ileri taşımak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekti" dedi.

Ancak süreç boyunca bazı kurumların açık ve örtülü tehditleriyle sağlıksız bir seçim ortamının oluştuğunu belirten Akgün, "Gerçek bir demokratik yarışın mümkün olamayacağı kanaatindeyiz. Bu sebeple partimizin ve Salihli'mizin geleceğine zarar vermemek adına ilçe başkanlığı adaylığımdan çekilme kararı aldığımı kamuoyuna sunarım. Ayrıca bugünden itibaren İlçe Başkanlığı görevimden de istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.