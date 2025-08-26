Galatasaray forması giyen Carlos Cuesta, Spartak Moskova ile anlaşma sağlamak üzere Rusya’ya gitti. Cumartesi gününden bu yana Moskova’da bulunan 26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin, transfer görüşmelerinin son aşamasına geldiği bildirildi.

Ancak Rus kulübü, kararını son anda değiştirerek transferden vazgeçti. Cuesta, sözleşme imzalayamadan İstanbul’a geri döndü.

8.5 MİLYON EURO'LUK PAKET RAFA KALKTI

Spartak Moskova’nın, Cuesta için 6.5 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren bir ödeme planı sunduğu ifade ediliyordu. Görüşmelerin bu şartlar çerçevesinde yürütüldüğü ancak kulübün son anda geri adım attığı öğrenildi.

GALATASARAY’A DÖNDÜ, SÜRE ALAMIYOR

Carlos Cuesta, geçtiğimiz kış transfer döneminde Belçika ekibi Genk’ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a katılmıştı. Ancak stoper oyuncusu, Süper Lig'de şimdiye kadar yalnızca 3 maçta forma giydi ve toplamda 85 dakika süre aldı.