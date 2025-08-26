Ortadoğu'da son dönemde artan savaş ve kriz senaryoları, Türkiye’de mevcut sığınak altyapısının değerlendirilmesini gündeme getirdi. Yapılan incelemelerde, ülkedeki mevcut sığınakların büyük kısmının yetersiz olduğu ve yönetmeliklere rağmen bu alanların çoğunlukla depo veya otopark olarak kullanıldığı tespit edildi.

TÜM İLLERDE İNŞAAT KARARI

Çalışmalar kapsamında, 81 ilde modern ve erişilebilir sığınaklar yapılması kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda bazı şehirlerde inşa faaliyetleri başladı. Yeni yapılacak sığınakların afet, savaş veya nükleer tehdit gibi durumlarda hızla ulaşılabilir, dayanıklı ve korunaklı yapılar olması hedefleniyor.

ULUSLARARASI ÖRNEKLER DİKKATE ALINDI

Yeni sığınak projeleri hazırlanırken, benzer tehditlerle karşı karşıya olan bazı ülkelerin altyapı sistemleri örnek alındı. Özellikle sivil korunma konusunda ileri düzeyde olan modeller detaylı biçimde incelendi.

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ UYGULAMADA AKSATILIYOR

1987’de yürürlüğe giren mevcut yönetmelik, belirli büyüklükteki binalarda sığınak yapılmasını zorunlu kılıyor. Ancak denetim ve uygulamada ciddi aksamalar yaşanıyor. Pek çok projede ayrılmış sığınak alanları amacına uygun kullanılmıyor.