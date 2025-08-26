MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin yıldönümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Terörsüz Türkiye fetihler sürecinin, taarruz bilincinin, hasılı ve son tahlilde Malazgirt Zaferi’nin istikbalin tertemiz yüzüyle birleşmesi, yeni yüzyılın barış, huzur ve kardeşlikle çelikleşmesidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, bu sürecin Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Altın fırsatın heba edilmemesi gerektiğini" vurguladı. Açıklamasında, "Coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemelidir" dedi.

“GÜÇ BİRLİĞİ HALİNDE ADIMLAR ATILIYOR”

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” vizyonunun somut adımlarla ilerlediğini ifade ederek, "Terörsüz Türkiye'nin kararlı adımları ve kaderimize yön verecek sağlam atılımları el ele güç birliği halinde yapılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.