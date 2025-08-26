Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'de kapsamını genişlettiği askeri saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz" denildi. Söz konusu saldırıların, Suriye’de ve bölgede istikrar ile güvenliğin sağlanmasına yönelik çabaları doğrudan hedef aldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, bu saldırıların sonlandırılması gerektiği vurgulandı ve Suriye hükümetinin ülkede barış ve huzur ortamını tesis etmesine verilen desteğin süreceği ifade edildi.

Türkiye'nin, Suriye halkının beklentileri doğrultusunda, terörden arındırılmış, güvenliği sağlanmış ve toprak bütünlüğünü koruyan bir Suriye vizyonunu desteklemeyi sürdüreceği kaydedildi.

ÖMER ÇELİK: "İSRAİL'İN SALDIRILARI SOYKIRIM SİYASETİNİN PARÇASI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Çelik, "İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor. İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail’in saldırılarına bazı çevrelerce “İsrail’in güvenliği” etiketi konulmasını eleştiren Çelik, "Bu dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir" dedi.

Çelik, "Bugün Suriye’nin içinde hangi odaklar Suriye’nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı tutum takınıyorsa, İsrail’in soykırım siyasetinin aparatıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini en güçlü şekilde açıkladığını hatırlatarak, bu iradeye karşı duranların İsrail’in planının parçası olacağını söyledi.

KUNEYTRA'DA SİVİL KAYIP

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde bir köye düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğünü bildirdi.

Suriye devlet televizyonu El İhbariyye, "işgalci İsrail" güçlerinin Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir evi hedef aldığını ve saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin çeşitli illerine saldırılar düzenliyor. Aynı zamanda ülkenin güneyindeki Kuneytra ilinde, 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler kurarak devriyeler yapıyor.