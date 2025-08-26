Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun dördüncü toplantısında, 2026 yılına ilişkin hükümetin teklifinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Buna göre 2026’da ilk 6 ay için %11, ikinci 6 ay için %7 artış öngörüldü.

2027’DE İLK 6 AYA 1 PUANLIK ARTIŞ

Toplantıda 2027 yılı için ise güncelleme yapıldı. Hükümetin daha önce ilk 6 ay için öngördüğü %4’lük zam oranı %5’e çıkarıldı. İkinci 6 ay için ise %4’lük teklif aynı kaldı.

TABAN AYLIĞA 1000 TL ARTIŞ

Hükümetin, 15 Ağustos’ta açıkladığı 1000 TL taban aylık artışı teklifinin de geçerliliğini koruduğu bildirildi.

MEMUR-SEN VE KAMU-SEN TALEPLERİNİN KARŞILANMADIĞINI AÇIKLADI

Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 için 10 bin TL taban aylığa zam, yüzde 10 refah payı ve ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam talep etmişti. 2027 yılı için ise 7 bin 500 TL taban aylık zammı, ilk 6 ay için yüzde 20 ve ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istemişti.

Memur maaş zammında karar haftası
Sendikalar, taleplerinin karşılanmadığını belirterek karara tepki gösterdi. Memur-Sen ve Kamu-Sen, toplantıların ardından Kamu Hakem Kurulu’ndan çekildiklerini açıkladı.

ALİ YALÇIN: “HAKEM KURULU’NDAN ÇEKİLDİK”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 kazanım Hakem Kurulu’nda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik.”

Memur Sen 44-1