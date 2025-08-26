Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun dördüncü toplantısında, 2026 yılına ilişkin hükümetin teklifinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Buna göre 2026’da ilk 6 ay için %11, ikinci 6 ay için %7 artış öngörüldü.

2027’DE İLK 6 AYA 1 PUANLIK ARTIŞ

Toplantıda 2027 yılı için ise güncelleme yapıldı. Hükümetin daha önce ilk 6 ay için öngördüğü %4’lük zam oranı %5’e çıkarıldı. İkinci 6 ay için ise %4’lük teklif aynı kaldı.

TABAN AYLIĞA 1000 TL ARTIŞ

Hükümetin, 15 Ağustos’ta açıkladığı 1000 TL taban aylık artışı teklifinin de geçerliliğini koruduğu bildirildi.

MEMUR-SEN VE KAMU-SEN TALEPLERİNİN KARŞILANMADIĞINI AÇIKLADI

Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 için 10 bin TL taban aylığa zam, yüzde 10 refah payı ve ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam talep etmişti. 2027 yılı için ise 7 bin 500 TL taban aylık zammı, ilk 6 ay için yüzde 20 ve ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istemişti.

Sendikalar, taleplerinin karşılanmadığını belirterek karara tepki gösterdi. Memur-Sen ve Kamu-Sen, toplantıların ardından Kamu Hakem Kurulu’ndan çekildiklerini açıkladı.

ALİ YALÇIN: “HAKEM KURULU’NDAN ÇEKİLDİK”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 kazanım Hakem Kurulu’nda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik.”