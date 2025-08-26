Senih Yazgan, nisan ayında yaşanan zirai don ve yaz aylarındaki aşırı sıcakların üretimi olumsuz etkilediğini söyledi. Özellikle sert çekirdekli meyvelerde büyük kayıplar yaşandığını ifade eden Yazgan, “Kiraz ihracatı bu yıl yok denecek kadar az oldu. 75-80 bin ton ürün satan bir ülke için 6 bin tonluk ihracat yok gibi bir şey” dedi.

NARENCİYE UMUDU

Yaşanan kayıplara rağmen yıl sonunda narenciyenin devreye girmesiyle açığın kapanabileceğini dile getiren Yazgan, Türkiye’nin üretim kapasitesi ve pazar hakimiyeti açısından güçlü bir konumda olduğunu vurguladı.

“HER ÜLKE FIRSAT KOLLUYOR”

Yazgan, ürünlerin birbiriyle ikame edilmesinin pazarda süreklilik sağlamadığını belirterek, “Türkiye kiraz üreticisi ve ihracatçısı olarak bilinmeli. Kirazdan kaybedelim, narenciyeden kapatalım mantığı olmamalı. Siz devre dışı kaldığınızda hemen başka bir ülke pazara giriyor” ifadelerini kullandı.

“DÖVİZ KURU YÜKSELMELİ”

İhracatçıların en büyük sıkıntısının girdi maliyetleri ile döviz kuru arasındaki fark olduğunu söyleyen Yazgan, “Fiyatlarımızı baskılanmış döviz kuruyla karşılaştırdığımızda kârlılık açısından beklentileri yakalayamıyoruz. Girdi maliyetleri ile döviz kuru arasındaki makas ihracatçıyı zorluyor. Döviz kurunun artması gerekiyor biraz” dedi.

İÇ PİYASA İHRACATIN ÖNÜNDE

Yazgan, şu anda iç piyasanın ihracata göre daha kârlı olduğunu belirterek, “İçerde fiyatlar artıyor ama döviz kuru yükselmediğinden ihracat cazibesini kaybediyor. Uluslararası pazarı kaybetmek istemiyoruz, o pazarlarda var olmak istiyoruz. Avrupa’da rekabetçiliğimizi kur nedeniyle yitirdik” diye konuştu.